الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن فرض الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من رمضان

2021/04/21 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رجحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، الأربعاء، عدم التوسع في فرض الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "لا يوجد على وفق توقعاتنا توسع في الحظر الشامل في الأيام الاخيرة من شهر رمضان، لأن فرضه بأيام إضافية يؤثر على قوت الفقراء".وأضاف، "نعول على مدى التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات للسيطرة على الموقف الوبائي".وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت بشهر رمضان، مع تطبيق الجزئي في بقية أيام الأسبوع من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجراً.

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