الخارجية تعلن وصول نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية الى بغداد

2021/04/21 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الاربعاء، وصول نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية الى العاصمة بغداد.وقال الصحاف في تغريدة عبر منصته في "تويتر"، إن "نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي للجنة العراقية-الروسية المشتركة يوري بوريسوف وصل إلى مطار بغداد الدولي".

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