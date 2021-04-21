نائب يكشف لـ NRT موعد استجواب محافظ البنك المركزي

2021/04/21 | 21:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب حسين المالكي، الاربعاء، ان البرلمان يعتزم استجواب محافظ البنك المركزي خلال الجلسة المقبلة.

وقال المالكي في تصريح لـNRT عربية (21 نيسان 2021)، ان "البرلمان يعتزم استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف خلال الجلسلة المقبلة، لايضاح سياسية البنك حيال الاحتياطي المالي واسعار الدولار".

واضاف المالكي، ان "البرلمان حاول استجواب المحافظ الى ان الجلسة اجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني"، موضحا ان "الجلسة المقبلة سيتم فيها استجواب محافظ البنك المركزي نتيجة المطالبات المتكررة من قبل النواب لاستجوابه ومعرفة السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي".

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