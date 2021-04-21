العراق يتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي

2021/04/21 | 21:52 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أعلى حصيلة في بلد عربي، فاق مجمل الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق عتبة المليون حالة، حسب تأكيد وزارة الصحة بالبلاد الأربعاء.



ويعاني العراقيون من تدهور الخدمات الصحية والطبية ما دفع بعدد منهم إلى استعمال عبوات الأوكسجين في البيت بدل التوجه إلى المستشفيات المتهالكة.

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