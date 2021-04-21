اليابان تستعد لثالث حالة طوارئ تفشي كورونا في طوكيو وأوساكا

2021/04/21 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تستعد حكومة اليابان لإعلان ثالث حالة طوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بأوساكا بعد طلبات من قادة محليين يقولون إن الإجراءات الراهنة فشلت في الحد من الارتفاع السريع في حالات كورونا.

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