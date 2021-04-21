2021/04/21 | 21:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رجحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، الأربعاء، عدم التوسع في فرض الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (21 نيسان 2021)، إنه "لا يوجد على وفق توقعاتنا توسع في الحظر الشامل في الأيام الاخيرة من شهر رمضان، لأن فرضه بأيام إضافية يؤثر على قوت الفقراء".

وأضاف، "نعول على مدى التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات للسيطرة على الموقف الوبائي".

وفي وقت سابق، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت بشهر رمضان، مع تطبيق الجزئي في بقية أيام الأسبوع من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).