الصحة النيابية: لا يوجد توسع بالحظر الشامل في الأيام الاخيرة من رمضان

2021/04/21 | 21:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عدم التوسع في فرض الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي، إنه “لا يوجد على وفق توقعاتنا توسع في الحظر الشامل في الأيام الاخيرة من شهر رمضان، لأن فرضه بأيام اضافية يؤثر على أقوات الفقراء”.وأضاف: “نعول على […]

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