2021/04/21 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف النائب عن ائتلاف النصر، حسن البهادلي، اليوم الأربعاء، عن مساع داخل مجلس النواب، للتحري بشأن تعاقدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع الشركات الفاحصة والمشرفة على نقل البيانات، بعد قرار المفوضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع نيابية للتحري بشأن تعاقدات مفوضية الانتخابات والشركات الفاحصة المركز الخبري الوطني.

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