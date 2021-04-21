مختصون: إيران نصبت أعمدة في مدخل شط العرب العراقي لإنشاء محطة تابعة لها

2021/04/21 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مختصون في الشأن الملاحي عن نصب إيران أعمدة في مدخل شط العرب العراقي وذلك لإنشاء محطة لها داخل المياه العراقية، ما يشكل تهديدا جديدا لخطوط الملاحة.

وقال المختصون إن إيران نصبت أعمدة في مدخل شط العرب من الجانب العراقي بهدف نصب محطة تابعة لها بالتزامن مع استيلائها على الرافعة البحرية العراقية عنترة، كاشفة عن عزم إيران المطالبة بميناء العمية ليصبح خاضعا لسيادتها.

وذكرت المصادر أن مسار شط العرب من الجانب العراقي تغير جراء انجراف في مجرى القناة الملاحية باتجاه الغرب على حساب الأراضي العراقية بمسافة تُقدر بنحو ألف وتسعمئة متر.

ولفتت المصادر إلى أن أربعين رافدا من الزاب الأعلى إلى نهر الكارون تغير مجراها إلى إيران، حيث زحفت إيران نحو خمسة كيلومترات وبدأت تلقي مياه البزل على شط العرب، ما أثّر على اللسان الملحي فيه.

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