2021/04/21 | 22:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء: تضمين جميع مستحقات العقود والأجور في الموازنة بنحو رسمي غير قابل للنقض أو النقاش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء: تضمين جميع مستحقات العقود والأجور في الموازنة بنحو رسمي غير قابل للنقض أو النقاش) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء: تضمين جميع مستحقات العقود والأجور في الموازنة بنحو رسمي غير قابل للنقض أو النقاش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).