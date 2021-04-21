الضرائب على رواتب الموظفين.. قرار حاسم من رئيس الحكومة

2021/04/21 | 22:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار وزارة المالية جدلاً وانتقادات كبيرة

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، عن توجيه رسميّ من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن قرار وزارة المالية فرض ضرائب على رواتب الموظفين.

وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في كتاب رسمي إلى وزارة المالية، أنّ الكاظمي "وجه بعد الموافقة على مقترح فرض استقطاعات ضريبية على رواتب الموظفين".

وأثار مقترح وزارة المالية جدلاً وانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، قبل أنّ يؤكد مسؤولون حكوميون "وقف تنفيذ الكتاب الصادر من وزارة المالية، بشأن فرض ضرائب على موظفي الدولة".

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