2021/04/21 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوفاتو تهاجم متجراً { لوس انجلوس – وكالات – شنت النجمة العالمية ديمي لوفاتو هجوماً قاسياً على متجر (لبن مثلج) في لوس أنجلوس، وذلك بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ كتبت موضحةً أنها وجدت صعوبة في طلب ما تريد نظراً لضخامة أطعمة الحمية وقالت (عليك تجاوز أطنان من أطعمة الحمية الخالية […]

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