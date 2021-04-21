2021/04/21 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجين الذي لم ينقرض الشيخ سلطان بن محمد القاسمي – أسعد العزوني في أوائل تسعينيات القرن المنصرم الذي شهد تعميق الإنحدار العربي نحو الإستسلام للصهاينة بعد غزو العراق ،ونجاح الدهقنة السياسية في الخليج بتنفيذ أجندتها ،وخداع القيادة الفلسطينية أن قرار الدولة الفلسطينية جاهز في جيب صانع القرار فيها،إستوقفني خطاب ثوري بمفردات “شاذة”بالنسبة لتلك المرحلة الإستسلامية […]

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