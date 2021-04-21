2021/04/21 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين علي هارف يعشق الموسيقى ويكره النفاق: ندمت على البعض القليل من أعمالي المسرحية الكوميدية بغداد – ياسين ياس في حياة كل منا اشياء نصادفها او نقوم بها ونتاثر بها تبقى ذكراها عالقة في الاذهان برغم مرورالسنوات، واليوم نستعيد مع الفنان والاكاديمي حسين علي هارف ذكريات بعيدة عن المشهد الفني : اول تجربة حب خضتها […]

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