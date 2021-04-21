7265 إصابة جديدة بكورونا في دول الخليج.. والإمارات تسجل أعلى معدل تعافي

2021/04/21 | 22:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن تسجيل دول المجلس (السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، البحرين وقطر) 7265 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم …

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