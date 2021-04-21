واشنطن تؤكد التزامها بدعم أوكرانيا.. وترحب بقرار

2021/04/21 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، التزامها بدعم أوكرانيا "ضد الاعتداء الروسي الذي تتعرض له"، وسط تصاعد التوترات على الحدود بين البلدين.

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