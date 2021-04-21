2021/04/21 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، “خبرا” عن صرف مستحقات منتسبي الوزارة خلال أسبوعين وبأثر رجعي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن خبرا “انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تنفي صرف مستحقات منتسبي الوزارة خلال أسبوعين المركز الخبري الوطني.

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