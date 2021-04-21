الكهرباء: موازنة 2021 وصلت قبل يومين وتتضمن مستحقات العقود والاجور

2021/04/21 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح للأخوة الزملاء منتسبي وزارة الكهرباء من العقود والاجور الكرام.

بغداد _اعلام وزارة الكهرباءالاربعاء ٢١ نيسان ٢٠٢١

انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات خبر مفاده ان معالي السيد وزير الكهرباء قد صرح بأنه سيتم صرف مستحقات الزملاء من منتسبي الوزارة وتشكيلاتها للعقود والاجور خلال اسبوعين وبأثر رجعي،وعليه تود الوزارة ان توضح بعض الامور...

اولاً/قد نوهنا سابقاً وببيانات وكتب رسمية انه ليس للسيد وزير الكهرباء المهندس ماجد مهدي الأمارة اي حساب او صفحة شخصية إطلاقاً على ايٍ من مواقع التواصل الاجتماعي.

ثانياً/لايعتبر اي تصريح رسمياً الا اذا تم التصريح به للقنوات الفضائية والوكالات الاخبارية المسماة،او تم نشره على المواقع الرسمية للوزارة.

ثالثاً/ان الموازنة قد تم ورودها لمقر الوزارة قبل يومين وقد تم تضمين (جميع )مستحقات العقود والاجور فيها وبشكل رسمي غير قابل للنقض او النقاش،والشكر موصول للحكومة ولأعضاء مجلس النواب الموقّرين وجهودهم مع الوزارة،وجاري التنسيق والعمل المشترك مع وزارة المالية وهي تبدي تعاوناً واضحاً على تحصيلها بغية صرفها دون تأخير.

رابعاً/الوزارة لن تتوانى بأي جهد لأستحصال مستحقاتهم وصرفها بإذن الله وهي مستحقات واجبة الدفع عن جهود نوعية قدمتموها للصالح العام ووزارتكم.

خامسا/أتم الله عليكم فرحتكم بنيل حقوقكم المشروعة والذي سعت فيها الوزارة سعياً كبيراً تقديراً منها لجهودكم،مع وافر التقدير والتوفيق للجميع.

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