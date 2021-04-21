2021/04/21 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، خلو قانون الموازنة للعام الجاري من أي تخصيص مالي لتسليح الجيش العراقي.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي لـ (بغداد اليوم)، إن "الموازنة المالية لعام 2021، لم تتضمن أية مبالغ مخصصة لتسليح الجيش العراقي"، مشيراً إلى أن "التفاهمات القديمة مع الجانب الروسي بشأن تسليح العراق ما زالت غير مفعلة، وهي بحاجة إلى التجديد".ولفت إلى أن "التعاقدات السابقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ما زالت قائمة أيضا، وتخص مجالات الدفاع الجوي، وتعزيز القوة الجوية العراقية". وتابع الزيادي، أن" الحكومة لم ترسل إلى الآن اي وفد من الوفود العسكرية والفنية للذهاب لأي دولة من الدول لغرض عقد تعاقدات جديدة تخص السلاح".وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، نفى مطلع العام الجاري، وجود فيتو على تسليح الجيش العراقي، مقراً بالحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي.وقال رسول في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن " قدرات الجيش العراقي جيدة جداً، ولكنه بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي"، مؤكداً أنه "لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالأمن النيابية يتحدث عن أمر مهم لم يتضمنه قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالأمن النيابية يتحدث عن أمر مهم لم يتضمنه قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).