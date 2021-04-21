نداء من وزير الزراعة إلى السيطرات والمنافذ: امنعوا دخول 21 مادة متوفرة محلياً

2021/04/21 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا وزير الزراعة محمد الخفاجي، الأربعاء، الأجهزة الامنية في المنافذ الحدودية والسيطرات الداخلية، إلى عدم السماح بدخول المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد.

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وأشار الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 نيسان 2021)، إلى أن "الوزير أبدى مخاوفه من الانباء التي تتوارد من بعض المنافذ والسيطرات التي أشرت فيها نوعا من التراخي وعبور كميات من المنتجات الزراعية المهربة مثل الدجاج اللاحم والدجاج الحي والمجمد والمقطعات فضلا عن عدد من المحاصيل الزراعية ومنها محصول البطاطا ،مبيناً بان دخول هذه المواد المهربة يعد استهدافا للمنتج الزراعي المحلي".

وأكد أن "هذه المواد المهربة هي غير خاضعة للفحص المختبري والتي قد تكون مصابة او غير صالحة للاستهلاك البشري"، مبينا ان "المواد الموفرة حاليا تبلغ (٢١) مادة نباتية وحيوانية ومنها (البطاطا والخيار والباذنجان والفلفل والخس والجزر والشجر والشلغم والشونذر والبصل والنبق والعسل والثوم و الباقلاء الخضراء والتمور والاسماك والدجاج الحي والدجاج المجزور وبيض المائدة واللهانة والقرنابيط )".

واشار الخفاجي الى أن "اسعار المنتج المحلي بدأت بالانخفاض بالتزامن مع وفرة الانتاج لعدد من المحاصيل الزراعية فضلا عن الدجاج اللاحم وبيض المائدة والاسماك"، لافتا الى أن "الوزارة سمحت بأستيراد الطماطم وبكميات مقننة ولمدة محدودة تنتهي في الثلاثين من الشهر الحالي،ونفى الخفاجي انباء فتح استيراد مقطعات الدجاج بالتزامن مع وفرة الدجاج المحلي وفتح خطوط لانتاج المقطعات في المجازر المحلية".

ونفى الوزير "الانباء التي تشير بتوقف العمل بالروزنامة الزراعية واصفا أياها بالعارية عن الصحة ، مبينا بأن الروزنامة الزراعية هي الحاكمة في عملية فتح الاستيراد من عدمه وفقا لوفرة المنتج المحلي، والذي من خلاله أمكانية تشغيل الايدي العاملة فضلا عن تعظيم ايرادات الدولة ،مؤكدا ان الوزارة توازن مابين حماية المنتج من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر، مهيبا "بكافة الاجهزة الامنية وهيأة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات وجهاز الامن الوطني والجريمة المنظمة بتشديد اجراءات منع دخول المنتجات الزراعية الموفرة محليا والتي تدخل تهريبا حفاظا على اقتصادنا الوطني".

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