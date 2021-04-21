الكهرباء توضح بشأن صرف مستحقات العقود والاجراء

2021/04/21 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت وزارة الكهرباء، توضيحا بشأن صرف مستحقات منتسبي الوزارة من العقود والاجراء .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "خبرا نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات مفاده بان وزير الكهرباء قد صرح بأنه سيتم صرف مستحقات منتسبي الوزارة وتشكيلاتها للعقود والاجور خلال اسبوعين وبأثر رجعي"، مبينا ان "الوزارة نوهت سابقاً وببيانات وكتب رسمية انه ليس لوزير الكهرباء ماجد مهدي الأمارة اي حساب او صفحة شخصية إطلاقاً على ايٍ من مواقع التواصل الاجتماعي".واضاف البيان، ان "تصريحا لا يعتبر رسمياً الا اذا تم التصريح به للقنوات الفضائية والوكالات الاخبارية المسماة، او ما يتم نشره على المواقع الرسمية للوزارة"، مؤكدا ان "الموازنة قد تم ورودها لمقر الوزارة قبل يومين وقد تم تضمين (جميع ) مستحقات العقود والاجور فيها وبشكل رسمي غير قابل للنقض او النقاش".واعربت الوزارة ، بحسب البيان، عن شكرها للحكومة ولأعضاء مجلس النواب وجهودهم معها، مؤكدة ان التنسيق والعمل المشترك جاري مع وزارة المالية والتي تبدي تعاوناً واضحاً على تحصيلها بغية صرفها دون تأخير.واشارت الى انها لن تتوانى بأي جهد لاستحصال مستحقاتهم وصرفها لكونها واجبة الدفع عن جهود نوعية قدموها للصالح العام والوزارة.

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