2021/04/21 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء، رئيساً لرابطة الأندية الأوروبية خلفاً للإيطالي، أندريا أنييلي، أحد أعمدة إطلاق مشروع الدوري السوبر الأوروبي (سوبر ليغ).

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