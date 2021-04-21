التيار الصدري: نسعى للحصول على رئاسة الوزراء.. معالجة مشاكل العراق سيأتي بعد فوزنا

2021/04/21 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الاربعاء، سعي التيار الصدري وبكل قوة للحصول على منصب رئيس الوزراء في المرحلة القادمة، لان باستطاعته حل مشاكل العراق.

وقال العميري في تصريح لـ NRT عربية، (21 نيسان 2021)، ان "التيار يسعى وبكل قوة للحصول على منصب رئيس الوزراء في المرحلة القادمة بوجود معطيات طبيعية"، مؤكدا "وجود قاعدة شعبية كبيرة للتيار الصدري".

واضاف، ان "التيار الصدري باستطاعته حل المشاكل في البلاد، لان القرار في التيار هو قرار عراقي".

واشارالعميري، ان "التيار ليس لديه خطوط حمراء على اي جهة، خصوصا اذا كانت تحالفاتها و قرارتها عراقية".

N.A

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