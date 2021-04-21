ذي قار.. تطورات امنية للحد من السلاح المنفلت

2021/04/21 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

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اكدت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، قيام المفارز الامنية بتنفيذ أوامر قبض بحق المطلوبين ومطلقي العيارات النارية، للحد من استخدام السلاح المنفلت.

وذكر مدير اعلام قيادة شرطة ذي قار العميد فؤاد كريم في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (21 نيسان 2021)، انه "بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي بظرورة الحد من النزاعات العشائرية..



باشرت مفارزنا الأمنية بتنفيذ أوامر قبض بحق الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر قبض وكذلك مطلقي العيارات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

واضاف، انه "وفي نفس الوقت تم التنسيق مع مكتب شؤون العشائر التابع لوزارة الداخلية لغرض إعداد خطة عمل حول إقامة الندوات والمؤتمرات مع عشائرنا الكريمة".

واوضح، انه تم التاكيد على "ظرورة الحد من استخدام السلاح المنفلت في النزاعات العشائرية كونه جريمة بحق مجتمع وكذلك الحفاظ على أرواح مواطنينا وتطبيقا للحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بحصر السلاح بيد الدولة".

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