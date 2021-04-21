2021/04/21 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن الوجهة المحتملة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد رحيله عن توتنهام. وأعلن توتنهام رسميًا، أول أمس الإثنين، إقالة مورينيو في ظل تراجع نتائج الفريق اللندني. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن مورينيو قد يعود لليجا من بوابة فالنسيا، بعد أن عمل مدربًا من قبل لريال مدريد. وأوضحت الصحيفة، أن مورينيو تربطه علاقة جيدة مع بيتر ليم، مالك نادي فالنسيا، الذي يرغب في إسناد المهمة له، في ضوء تراجع الفريق تحت قيادة خافي جارسيا.وأشارت الصحيفة، إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، سيلعب دور الوسيط في الصفقة، وسيحدد موعدا لعقد اجتماع بين مورينيو ومسؤولي فالنسيا، للاتفاق على تفاصيل المهمة الجديدة. واختتمت الصحيفة، بأن مورينيو لا ينوي الابتعاد عن التدريب طويلا، وإنما يرغب في التجاوب مع أقرب عرض مميز يصل إليه، في المرحلة المقبلة.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مورينيو يقترب من العودة لليجا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مورينيو يقترب من العودة لليجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).