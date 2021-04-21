رشح سكرتيره لخوض الانتخابات الرئاسية / الشيوعي الفرنسي: الجمع بين الترشيح المباشر والقوائم المشتركة - رشيد غويلب

2021/04/21 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب رشح المؤتمر الوطني الانتخابي للحزب الشيوعي الفرنسي، الذي عقد في 10 – 11 نيسان سكرتيره الوطني فابيان روسيل لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع عام 2022.



وصوت لصالح توجه الحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح يمثله 66,41 في المائة من بين ألف مندوب شكلوا قوام المؤتمر.



وحصل روسيل شخصيا بعد ذلك على 73,57 في المائة، وبهذا يعود الحزب بعد 14 عاما إلى المشاركة في الانتخابات بمرشحه الخاص، بعد أن د ......





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