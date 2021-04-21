نحو 6 آلاف أميركي أصيبوا بكورونا بعد تلقيهم اللقاح كاملا

2021/04/21 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المراكز الأميركية لمحاربة الأمراض والوقاية منها رصد عدد لا يصل 6000 آلاف من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد لدى أميركيين كانوا قد حصلوا على الجرعة الكاملة من اللقاح.

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