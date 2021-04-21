ذي قار.. متظاهرون يطالبون باقالة المحافظ الجديد ويقطعون طريقا رئيسيا (صور)

2021/04/21 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا في ذي قار، الاربعاء، بقطع الطريق الرئيسي (رفاعي- بغداد) من قبل المتظاهرين، احتجاجا على قرار المحافظ بإنهاء تكليف قائممقام قضاء الرفاعي.

وقال مراسلنا، (21 نيسان 2021)، ان "المتظاهرين قاموا بقطع الطريق الرئيسي (رفاعي- بغداد) والطرق الداخلية بالإطارات احتجاجا على قرار المحافظ بإنهاء تكليف كاظم الفياض قائممقام قضاء الرفاعي بعد صدورة قبل يوم".

واضاف، ان "المتظاهرين طالبوا بإقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي".

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