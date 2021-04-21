وصول نائب رئيس حكومة روسيا الى بغداد

2021/04/21 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الاربعاء، وصول نائب رئيس حكومة روسيا

يوري بوريسوف الى مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية،

أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، ان "نائب

رئيس حكومة روسيا ا

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