روسيا توقف أكثر من ألف ناشط داعم لنافالني

2021/04/21 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف أكثر من ألف شخص في أنحاء روسيا، الأحد، خلال تظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني الذي يخوض إضرابا عن الطعام في السجن، وفق ما أفادت منظمة "أو في دي-إينفو" غير الحكومية.

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