المثنى.. القبض على 3 من اخطر المجرمين في العراق

2021/04/21 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت قيادة شرطة المثنى، الاربعاء، من القبض على 3 من اخطر تجار المخدرات في العراق، مؤكدة انها ضبطت اسلحة ومخدرات بحوزتهم.

وقال ضابط اعلام شرطة المثنى محمد الخفاجي في تصريح لـ NRT عربية، (21 نيسان 2021)، ان "كمينا اطاح بـ 3 من اخطر تجار المخدرات في العراق بحوزتهم اسلحة وكميات كبيرة من المخدرات، عبر قوة امنية مشتركة ضمن عمليه استباقيه".

واضاف الخفاجي، ان"القوة حددت مكان تواجد التجار والاماكن التي يرتادونها وقامت القوة بوضع كمين محكم لهم وقد تم القاء القبض عليهم".

واشار الى ان "المتهمين دونت أقوالهم جميعا واعترفوا بقيامهم بالمتاجره وتعاطي الحبوب واحيلوا الى المحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل".

N.A

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