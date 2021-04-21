الاستثمار تكشف اعداد المشاريع المتلكئة ومصير الاراضي المخصصة

2021/04/21 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، الاربعاء، ان توجيه بسحب الاجازات الاستثمارية من المشاريع المتلكئة يتيح سحب الاراضي المخصصة لتلك المشاريع واعادتها لمكلية الدولة.

وقالت النجار في تصريح خاص لـ NRT عربية، (21 نيسان 2021)، انه "منذ انشاء الهيئة من 2008 منحت ما يفوق عن 2300 مشروع واغلبها مشاريع متلكئة وغير منجزة، لكن للاسف لا زالت مسيطرة على الاراضي التي حصلت عليها عن طريق الاجازة الاستثمارية".

واضافت، ان "الاجراء الذي وجه به الكاظمي بسحب هذه الاجازات الاستثمارية، يمكننا من اعادة هذه الاراضي الى ملكية الدولة".

واوضحت النجار، ان "الاراضي محجوزة من قبل المستثمر، لكن عند الغاء الاجازة سترجع لملكية الدولة ووقتها وبالتنسيق مع الوزارات سيتم دراسة المشاريع الحقيقية التي سنطرحها لانشائها على هذه الاراضي".

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