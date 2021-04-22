’الكتون’ و’ترامادول’.. إحباط عملية تهريب مواد ’شديدة التخدير’ عبر الحدود السورية

2021/04/22 | 00:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، إحباط عملية تهريب مواد "شديدة التخدير" قادمة من سوريا، في محافظة نينوى.

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وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 نيسان 2021)، إنه "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ولواء المشاة ٧١ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى من رصد مجموعة من المهربين تحاول ادخال مواد من سوريا إلى العراق عن طريق التهريب، مستغلين المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان".

وأضاف، "حيث تم نصب كمين محكم لهم قرب مخفر جلبارات والتابع إلى ناحية ربيعة غربي نينوى، ورصد الأشخاص المهربين بواسطة الكاميرات الحرارية، وتم إطلاق النار عليهم من قبل مفارز الاستخبارات والقوة الساندة، ما اضطرهم لترك المواد والهروب باتجاه الجانب السوري، فيما تم الاستيلاء على المواد وتبين أنها تضم مواد شديدة التخدير تستعمل بديلا عن المخدرات للمتعاطين ومنها ٩٠٨ علبة اقراص الكتون، و١٠٠٠ امبول كورتفيت، و٢٥٠٠ امبول ترامادول".

وتابع، "حيث تم نقل المواد وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بها".

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