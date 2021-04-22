التميمي: ملف التوظيف أصبح بيد مجلس الخدمة

2021/04/22 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن ملف التوظيف احيل بالكامل الى المجلس بعد اقرار موازنة 2021.وقال التميمي لبرنامج "الجدار الرابع" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه "بعد إقرار موازنة 2021 أحيل ملف التوظيف المدني بالكامل إلى مجلس الخدمة"، مؤكدا ان "صلاحية التوظيف أصبحت الآن حصراً بيد مجلس الخدمة الاتحادي".واضاف، ان "مجلس الخدمة الاتحادي يهتم بإدارة الموظف داخل المؤسسة"، لافتا الى ان "أزمة التعيينات لم تكن وليدة اليوم بل هي تراكمات لسنين من سوء الإدارة".

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