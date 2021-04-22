مساعد وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

2021/04/22 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مساعد وزير الدفاع الايراني

العميد حجة الله قريشي في بغداد

الاربعاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، بشان

الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية

التعاون العسكري بين ال

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