2021/04/22 | 00:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس هيئة التقاعد العامة إياد محمود ،الاربعاء، انه وجد في الهيئة فوضى إدارية ومالية شكلت علامات استفهام كبيرة.وقال محمود في تصريحات، ان ” هناك دخلاء على الهيئة أدوا إلى تفشي الفساد فيها”.واضاف “عملنا على إعادة تنظيم الكثير من الأمور في الهيئة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة التقاعد: وجدنا في الهيئة فوضى إدارية ومالية شكلت علامات استفهام كبيرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة التقاعد: وجدنا في الهيئة فوضى إدارية ومالية شكلت علامات استفهام كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).