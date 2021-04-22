2021/04/22 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أقدم عدد من المتظاهرين، اليوم الأربعاء، على قطع الطريق الرابط بين الرفاعي-بغداد، مطالبين بإقالة المحافظ أحمد الخفاجي.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني” إن “متظاهرين قطعوا الطريق الرئيس رفاعي-بغداد والطرق الداخلية بالإطارات”، مبيناً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ََمتظاهرون يقطعون طريق رفاعي-بغداد..



مطالبات جديدة لذي قار المركز الخبري الوطني.

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