2021/04/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬خصومه‭ ‬الخارجيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬بردّ‭ ‬‮«‬قاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سعيهم‭ ‬مهاجمة‭ ‬روسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬وقبيل‭ ‬احتجاجات‭ ‬للمعارضة‭ ‬يتهددها‭ ‬القمع‭.‬وتدين‭ ‬واشنطن‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬لنشرها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭.‬وينتقدون‭ ‬باستمرار‭ ‬سجن‭ ‬المعارض‭ ‬البارز‭ ‬للكرملين‭ ‬اليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬المضرب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفا اوكرانيا ونافالني يتفاعلان دولياً وبوتين يحذر الغرب من رد قاس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملفا اوكرانيا ونافالني يتفاعلان دولياً وبوتين يحذر الغرب من رد قاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).