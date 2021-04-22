الخيول الممكنة والصهيل المستحيل – بشار عبدالله

2021/04/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت طريدة الجندي الذي فكر كثيرا صنع احلاما كثيرة وأثثها بالماء والخضرة والصهيل ثم نصبها عند المداخل فخاخا للسلام.الجندي الذي انتظر طويلا جمع احلامه من المداخل لفها ودخنها الواحد تلو الآخر ثم نصب نفسه فخا للموت الجندي الذي نصب نفسه فخا أصطاد الموت في اول جولة فانحنى له السلام والآن أأملك غير يومي لاشحذه […]

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