حاجة ملحّة إلى إنقاذ الشعب المرجانية .. العالم العجيب تحت الماء

2021/04/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايا‭ ‬نابا‭ (‬قبرص‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يخطئ‭ ‬كثر‭ ‬بظنهم‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شعَب‭ ‬مرجانية‭ ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬واستصلاح‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬بلا‭ ‬هوادة،‭ ‬قد‭ ‬يصح‭ ‬اعتقادهم‭ ‬قريباً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬عالم‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬لويس‭ ‬هادجيانو‭.‬ ويهوى‭ ‬هادجيانو‭ ‬ارتداء‭ ‬بزة‭ ‬الغوص،‭ ‬والغطس‭ ‬من‭ ‬الصخور‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬غليكو‭ ‬نيرو‭ ‬قرب‭ ‬منتجع‭ ‬أيا‭ ‬نابا‭ ‬في‭ […]

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