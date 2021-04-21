الإمارات تحذر من احتمال

2021/04/22 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الأربعاء، أنّها قدّمت حوالي 10 ملايين ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أي ما يوازي بمعدل جرعة واحدة لكل مواطن، محذّرة من احتمال "تقييد حركة" غير المطعّمين "قريبا".

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