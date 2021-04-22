تواقيع برلمانية لإستجواب مسؤول عراقي كبير

2021/04/22 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الخميس، ان الدعوات لاستجواب امين بغداد علاء معن ما زالت قائمة، موضحا انه سيقدم خلال جلسة اليوم.

وقال الشمري في تصريح لـ NRT عربية، (22 نيسان 2021)، انه "سيقدم خلال جلسة البرلمان يوم غدا طلبا لرئاسة البرلمان لاستجواب امين العاصمة"، مبينا ان "طلب الاستجواب يحمل توقيع 63 نائب وفيه الكثير من التساؤلات التي تتعلق بالواقع الخدمي للعاصمة ".

واضاف الشمري، ان "الكثير من النواب غير راضين على الخدمات التي تقدمها امانة بغداد".

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