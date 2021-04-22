الصحة البرلمانية تعلق على فرض الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من رمضان

2021/04/22 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، عدم التوسع في فرض الحظر الشامل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه موقع NRT عربية، اليوم (21 نيسان 2021)، إنه "لا يوجد على وفق توقعاتنا توسع في الحظر الشامل في الأيام الاخيرة من شهر رمضان، لأن فرضه بأيام إضافية يؤثر على قوت الفقراء".

وأضاف، انه "نعول على مدى التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات للسيطرة على الموقف الوبائي".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت بشهر رمضان، مع تطبيق الحظر الجزئي في بقية أيام الأسبوع من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا.

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