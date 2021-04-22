بريمر مؤسس الفساد في العراق

2021/04/22 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

في مثل هذا اليوم قبل ثمان عشر سنة مضت

أي في 21 ابريل نيسان من عام 2003 ، دخل فريق

اعمار العراق بقيادة الجنرال المتقاعد

جي كارنر العراق قادما من الكويت، وهو

يراس فريقا لهذه المهم

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