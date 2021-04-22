2021/04/22 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: وسام رشيد

عام 2018 قاطع العراقيون الانتخابات

البرلمانية بنسبة تصل الى 80‎% عندها حدد

اقل من 20% مصير البلد وجائت النتائج وفق

ما تشتهيه الاحزاب الحاكمة التي دفعت

بكوادرها وممثليها والمستفيدين م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاطعة الانتخابات.. هدف يدعم التيارات الفاسدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاطعة الانتخابات.. هدف يدعم التيارات الفاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).