هيبة الدولة ام خيبة الدولة ؟

2021/04/22 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نوفل آل صياح الحمداني

من اهم مقومات هيبة الدولة سيادة

القانون وتطبيقه على كافة الشرائح

الاجتماعية والمسؤولين والموظفين قبل

المواطنين، مما يقوي سلطة المؤسسات

الحكومية فيلجأ المواطن إلى مؤسسات

ال

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