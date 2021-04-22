مباحثات‭ ‬عراقية‭ ‬إماراتية لتعزيز‭ ‬مسار‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاستقرار

2021/04/22 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬الأعلى‭ ‬عربياً‭ ‬في‭ ‬اصابات‭ ‬كورونا‭ ‬ بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،امس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬والسفير‭ ‬الإماراتي‭ ‬لدى‭ ‬بغداد،‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬ومتابعة‭ ‬مسار‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاستقرار‭ ‬ونتائج‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬ابو‭ ‬ظبي‭.‬ وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الاعرجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬استقبل‭ ‬اليوم،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ […]

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