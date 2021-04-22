2021/04/22 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق الأعلى عربياً في اصابات كورونا بغداد- الزمان بحث مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي،امس الأربعاء، والسفير الإماراتي لدى بغداد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
ومتابعة مسار الاستثمار والاستقرار ونتائج زيارة رئيس الحكومة العراقية الى ابو ظبي. وقال مكتب الاعرجي في بيان امس إن مستشار الامن العراقي «استقبل اليوم، سفير دولة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية إماراتية لتعزيز مسار الاستثمار والاستقرار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومتابعة مسار الاستثمار والاستقرار ونتائج زيارة رئيس الحكومة العراقية الى ابو ظبي. وقال مكتب الاعرجي في بيان امس إن مستشار الامن العراقي «استقبل اليوم، سفير دولة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية إماراتية لتعزيز مسار الاستثمار والاستقرار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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