الكذّابون والخطة الخمسية

2021/04/22 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سمعنا في السنوات الاخيرة الماضية أكاذيب كبيرة عن مشاريع عقارية تنتشل الناس من ازمة السكن وبأسعار مدعومة من الدولة.ومضت الايام، والكذّابون لايزالون بيننا، يبحثون عن أثواب وجلود جديدة من دون جدوى، و تلك المشاريع كانت فقاعات كلامية ساذجة وموهومة انها تنفع في امتصاص نقمة العراقيين. اليوم لم يبق للبلد متسع من […]

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