الجنرال ماكينزي:الجيش الأميركي يريد إعادة التموضع في المنطقة بعد أفغانستان

2021/04/22 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ قال‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الجنرال‭ ‬كينيث‭ ‬ماكينزي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬سيبدأ‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬تموضع‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬صعود‭ ‬جديد‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭.‬ وقال‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للجيش‭ ‬الأميركي‭ (‬سنتكوم‭) ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ […]

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