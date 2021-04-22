خواطر عن المواطنة والدولة المدنية فى مِصْرَ - طارق حجي

2021/04/22 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي ما أكثر ما يُقال فى مِصْرَ أن المصريين المسلمين مسؤولون "شرعاً" عن حمايةِ أرواحِ وأموالِ المصريين المسيحيين.



وهذا ضربٌ من الجنونِ.



فمن العته أن يقول أيُّ مصريّ ما يدل على جهلِه بمفهومِ المواطنةِ.



فالمصري المسلم لا يمتنع عن إيذاءِ المصري المسيحي لأن حديثاً فى صحيحِ البخاري يحض على عدمِ إيذاءِ المسلمِ للمسيحي ولكن لأن المصري المسيحي هو مواطنٌ مصريٌّ له ما للمصري المسلم من حقوقٍ وعليه ما على ......





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